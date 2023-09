Casa de Acolhimento recebe mobiliário e Bazar Solidário ganha novas máquinas de costura

Divulgação/Prefeitura

A Casa de Acolhimento e o projeto Bazar Solidário receberam ontem (14), novos equipamentos e mobiliário para melhor funcionamento, todos adquiridos com recursos próprios do município.

Na Casa de Acolhimento, onde atualmente residem 10 crianças, entre bebês e adolescentes, estiveram presentes a primeira-dama Maria Eliza e as secretárias municipais Josilene Rodrigues (Assistência Social) e Marluce Luglio (Administração), conferindo a entrega dos eletrodomésticos e mobiliários, dentre eles: sofá, geladeira duplex, máquina de lavar roupa, ar-condicionado, camas de beliche e mobília de escritório, de sala de TV e da cozinha.

Já no projeto Bazar Solidário, localizado na Rua Sete de Setembro, nº 470, no Calçadão da Sete, a equipe pode contar com novo maquinário de costura para aprimorar a confecção de kits de bebê, que são doados para as gestantes aquidauanenses assistidas pelos CRAS.

O Projeto Bazar Solidário, que é uma extensão do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, é um projeto da SAS de produção, exposição e comercialização de itens decorativos, artesanais e, também, de utilidade doméstica, cuja parte da renda é revertida para a filantropia.