Casa do Trabalhador tem vagas de cozinheiro a mecânico de motos

Casa do Trabalhador / Ronald Regis

A Casa do Trabalhador informará por telefone somente se a vaga de seu interesse está disponível ou não.

Caso o trabalhador tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga.



01 Agente funerário

01 Analista contábil/ Analista de contabilidade

01 Auxiliar de Limpeza/Serviços gerais

03 Auxiliar de linha de produção/ Auxiliar de produção

01 Carregador e descarregador de caminhões/ Auxiliar de descarga de carvão

01 Churrasqueiro

01 Consultor de vendas

01 Cozinheira do serviço doméstico

01 Cozinheira geral

01 Cuidador de idoso

02 Empregada doméstica

01 Funileiro de veículo (auxiliar)

01 Jardineiro

01 Mecânico de moto

01 Mecânico de automóvel

01 Mestre de siderurgia

01 Motorista carreteiro /rodotrem (E)

01 Operador de tratamento residual/ Auxiliar de análise de subproduto

02 Técnico em segurança do trabalho

01 Vendedor pracista

01 Vendedor interno



VAGAS ESPECÍFICAS PARA PCD AQUIDAUANA (Pessoas com Deficiências)

01 Ajudante de acabamento de fundição/Auxiliar de fundição

01 Analista contábil/ Analista de contabilidade

01 Assistente administrativo

01 Atendente de loja

01 Auxiliar de contabilidade

01 Assistente de compras

01 Auxiliar de linha de produção/ Auxiliar de produção

01 Auxiliar de limpeza/Auxiliar de serviços gerais

01 Operador de vendas



VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

Assistente administrativo

01 Capataz

05 Desossador

03 Magarefe

04 Trabalhador Rural



Serviço: O horário de atendimento da Casa do Trabalhador é de segunda a sexta- feira, das 7 às 13 horas.

Casa do Trabalhador: 3241-5652 e 3241-8867.