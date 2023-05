Luzia está fazendo de tudo para o marido sobreviver a doença degenerativa e vaquinha pode ajudar

Geraldo precisa de ajuda / Arquivo Pessoal

A família de José Geraldo Rossi, o "Branco", morador do bairro Altos do Indaiá, em Dourados, criou uma vaquinha virtual com intuito de arrecadar R$ 30 mil para custear o tratamento de ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica).

A esposa dele, Luzia Mendes Rossi, de 60 anos, contou ao O Pantaneiro que é casada há 43 anos com Branco e possui 3 filhos com ele. O amor entre o casal dá forças para superar cada desafio da doença.

Branco descobriu a doença há algum tempo e sofre cada dia mais com as consequências. A ELA é uma neuromuscular, que vai degenerando todos os músculos do corpo.

"Os primeiros sintomas da Esclerose deram início em setembro de 2022 que foi confundindo com uma crise de labirintite. Começamos o tratamento em Dourados e novamente a Esclerose foi confundida com problemas na coluna e túnel do carpo. Em dezembro começamos outro tratamento em Campo Grande, dessa vez pelo SUS."

Luzia conta que o marido passou por diversos especialista e ainda diziam que era problema de coluna. Até que ele entrou na lista de espera para uma cirurgia, parando de dirigir e trabalhar. Foi uma grande peregrinação em consultórios e com especialistas até o diagnóstico correto.

"Em janeiro passamos por um fisioterapeuta amigo da família e fizemos uma espirometria, pois ele já não tinha mais forças nas mãos e sentia falta de ar. Foi por meio de uma consulta minuciosa e o exame desse médico que conseguimos descobrir. Ele nos encaminhou para uma especialista em doença neuromuscular, pois os sintomas eram específicos de uma doença degenerativa. No dia 25 de janeiro, após uma consulta e um exame específico, recebemos o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica".

A família diz que ele foi perdendo alguns movimentos e hoje precisa de ajuda para tudo, seja para tomar um copo de água ou usar o banheiro.

“ A pior notícia que poderíamos ter. É uma doença que faz com que a pessoa perca os movimentos dos braços, pare de falar e comer, respirar sozinho se torna impossível. Por isso peço a colaboração de vocês.”

Luzia diz ainda que em janeiro o pulmão dele ainda funcionava 80%, mas agora reduziu para 30%.

"Fazemos acompanhamento mensalmente tanto com o fisioterapeuta quanto com a neurologista de janeiro até o dia de hoje. O pulmão já funciona menos de 30%, não fica mais sem suporte respiratório, andar são apenas 2 ou três passos, não mais que isso, quando consegue. Totalmente dependente."

Para ajudar José Geraldo clique aqui. Ou entre em contato com Luzia pelo 67 99944-9860.

Até o momento a vaquinha tem 10 apoiadores e arrecadou R$ 595. Você pode ajudar essa família com qualquer valor e ser um apoiador.