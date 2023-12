Casal capota carro em estrada de Corumbá

Carro saiu da pista / Divulgacão

Um homem e uma mulher, ambos de de 30 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros após capotar o carro na Estrada Maria Coelho, em Corumbá, no sábado, 16.

Segundo os Bombeiros, por volta das 7h50, a equipe chegou no trecho para resgate das vitimas. Ambos estavam fora do veiculo, o passageiro sai ileso e conseguiu retirar a vitima do carro.

A motorista estava deitada no chão, consciente, mas desorientada, reclamando de dores na lombar. Ela foi levada para o Pronto-Socorro da região.