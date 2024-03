Casal é socorrido após carro tombar na BR-262

Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas / Arquivo

Uma mulher de 35 anos e um homem de 39 anos foram socorridos na tarde desta terça-feira, 26, após tombar o carro Fox na BR-262, em Corumbá. O veículo parou em um barranco da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h10, no meio do matagal. A passageira estava com parte do corpo presa no carro, consciente e orientada, com ferimentos da colisão. O condutor estava fora do veículo, com fratura na clavícula, braço e dores no corpo.

Ambos foram imobilizados e encaminhados ao Pronto Socorro da região.