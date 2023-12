Casal morre após carro capotar em acidente na BR-267

Reprodução Jornal da Nova

Um casal, ainda não identificado, morreu na manhã de hoje, 24, após o carro em que estavam capotar na BR-267, em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina,

Conforme informações divulgadas pelo site local, Jornal da Nova, o veículo Nissan/Tiida, com placas de São Paulo (SP), conduzido pela mulher, trafegava sentido de Bataguassu ao distrito, quando a condutora perdeu o controle do carro, saiu da pista, capotou e bateu em um coqueiro às margens da via.

A condutora e o marido, que seguia como passageiro, morreram na hora. O acidente aconteceu em frente ao posto Pena Branca. Com a capotagem, o carro ficou bastante destruído.

Uma equipe da Polícia Militar do distrito foi ao local para isolar a área até a chegada da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também esteve na ocorrência, mas as vítimas já haviam morrido.