Casal morre preso às ferragens de carro após colisão com bitrem

Paulo Francis, Campo Grande News

Um casal ainda não identificado morreu na manhã deste sábado (24) em acidente com o Honda City que ocupava e carreta bitrem, no anel rodoviário da BR-163, em frente a um posto de combustíveis em Campo Grande.

Os corpos da vítima ficaram presos nas ferragens e foram retirados pelos socorristas da CCR MSVia, concessionária que administra a rodovia, segundo o Campo Grande News.

O casal seguia sentido Campo Grande, quando houve a colisão envolvendo o bitrem de uma empresa de transporte de Corumbá, que trafegava sentido São Paulo.

O motorista de 67 anos contou à polícia que saia do posto de combustíveis, quando sentiu uma batida forte na traseira da carreta e decidiu parar um pouco mais à frente para verificar o que havia acontecido.

O casal morreu no local do acidente. O carro de passeio ficou totalmente destruído. Por causa da colisão, o trânsito ficou lento no trecho com meia pista interditada. Equipamento chamado de desencarcerador foi usado pelos socorristas da concessionária para cortar a lataria do automóvel e tirar as vítimas das ferragens.

O caso será registrado como homicídio culposo, quando não tem intensão de matar, e omissão de socorro, porque, segundo o delegado Felipe Paiva, o motorista não acionou o socorro de imediato.

A Polícia Civil e Perícia Técnica fizeram os primeiros levantamentos no local do acidente. O motorista da carreta foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.