Casas de Acolhimento recebem formação sobre serviços digitais de saúde

Divulgação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), realizou uma capacitação aos técnicos das instituições de acolhimento, formados por psicólogos e assistentes sociais, sobre as ferramentas digitais que o Cejusc TJ-Saúde disponibiliza para facilitar a resolução de possíveis conflitos, dentre outras demandas da saúde púbica e suplementar. O encontro foi ministrado nesta semana, na sala do Projeto Padrinho no Fórum de Campo Grande.

A iniciativa, da juíza Katy Braun do Prado, responsável pela Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso, tem o objetivo de otimizar o atendimento à saúde dos acolhidos pela utilização da ferramenta digital para eventuais solicitações de medicamentos ao SUS e à Saúde Suplementar, pedidos de consultas, exames, terapias, entre outros.

Serão beneficiadas, ao todo, 14 Casas de Acolhimento que atendem crianças e jovens de zero a 17 anos e 11 meses.

Saiba mais – Lançada em julho do ano passado pelo Comitê Estadual do Fórum Nacional da Saúde e pelo Nupemec, com as ferramentas digitais que incluem o site para pedido de medicamentos e o aplicativo para smartphones, é possível fazer requisição de fármacos, consultas e, caso não se encontre catalogado o item em questão, na opção ‘Outros’ é possível descrever o pedido específico. O usuário receberá uma resposta sobre o andamento do requerimento em até três dias úteis.

O aplicativo ‘TJMS Mobile’ pode ser obtido na Play Store ou na APP Store. Nele o usuário pode acessar a opção ‘Serviços’, clicar em ‘Pedido de Medicamentos’. Igual ao site, as mesmas opções estarão disponíveis.

Essas últimas iniciativas em prol da sociedade foram possíveis graças ao acordo firmado entre o TJMS e a Secretaria de Estado de Saúde (SES).