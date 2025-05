Cedica abre inscrições para novas oficinas culturais em Miranda

Entrada de Miranda / Divulgação

O Cedica (Centro de Defesa da Criança e do Adolescente) está com inscrições abertas para novas atividades culturais e artísticas voltadas ao público infantojuvenil em Miranda. As oficinas oferecidas nesta nova etapa são de artesanato, teatro, música e capoeira.

As vagas são destinadas prioritariamente as crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos, pertencentes a famílias atendidas por programas sociais no município.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 19 e 23 de maio, no Cras (Centro de Referência da Assistência Social), localizado na Rua Elias Carneiro de Arruda, nº 400, no Centro da cidade.

