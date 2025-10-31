Acessibilidade

31 de Outubro de 2025

Cidades

Cemitérios de Corumbá abrem das 5h às 18h no feriado de Finados

Cerca de 10 mil pessoas devem visitar os locais

Redação

Publicado em 31/10/2025 às 15:16

Cemitérios de Corumbá abrem das 05h às 18 horas no domingo / Clovis Neto/PMC

Os cemitérios municipais de Corumbá estarão abertos das 5h às 18h neste domingo (2), feriado de Finados. A estimativa é que cerca de 10 mil pessoas passem pelos cemitérios Nelson Chamma e Santa Cruz ao longo do dia.

Para garantir a segurança de pedestres e o bom fluxo de veículos, a rua Dom Aquino será parcialmente interditada a partir das 5h, no trecho entre as ruas Edu Rocha e Luís Feitosa Rodrigues. Agentes da Fiscalização de Posturas estarão nos locais para orientar visitantes e organizar as atividades de comércio durante o feriado.

Os comerciantes que desejarem trabalhar nas imediações devem solicitar licença eventual no Centro de Apoio ao Cidadão (CAC). O comprovante de pagamento do boleto referente à taxa de funcionamento servirá como autorização para a atividade.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos finalizou ações de manutenção e limpeza nos cemitérios, incluindo pintura, capina, roçada e pintura de meio-fio. Segundo o órgão, os serviços são realizados de forma contínua durante o ano para manter os espaços em boas condições de uso e receber a população com segurança e organização.

