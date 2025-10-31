Cemitérios de Corumbá abrem das 5h às 18h no feriado de Finados

Cemitérios de Corumbá abrem das 05h às 18 horas no domingo / Clovis Neto/PMC

Os cemitérios municipais de Corumbá estarão abertos das 5h às 18h neste domingo (2), feriado de Finados. A estimativa é que cerca de 10 mil pessoas passem pelos cemitérios Nelson Chamma e Santa Cruz ao longo do dia.

Para garantir a segurança de pedestres e o bom fluxo de veículos, a rua Dom Aquino será parcialmente interditada a partir das 5h, no trecho entre as ruas Edu Rocha e Luís Feitosa Rodrigues. Agentes da Fiscalização de Posturas estarão nos locais para orientar visitantes e organizar as atividades de comércio durante o feriado.

Os comerciantes que desejarem trabalhar nas imediações devem solicitar licença eventual no Centro de Apoio ao Cidadão (CAC). O comprovante de pagamento do boleto referente à taxa de funcionamento servirá como autorização para a atividade.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos finalizou ações de manutenção e limpeza nos cemitérios, incluindo pintura, capina, roçada e pintura de meio-fio. Segundo o órgão, os serviços são realizados de forma contínua durante o ano para manter os espaços em boas condições de uso e receber a população com segurança e organização.

