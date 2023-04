Cercas impedem acesso à mata e desespera cervo na Estrada Parque

Imagens de animal se machucando tentando passar pela cerca / (Foto: Reprodução)

Um triste registro feito pelo veterinário Dr. Walfrido Moraes Tomas na Estrada Parque, Pantanal de Mato Grosso do Sul, foi feito no último domingo, 9, no trecho da MS-184 e MS-228, região turística entre Miranda, Ladário e Corumbá. Um cervo do mato se desespera ao tentar passar uma área de mata e ser impedido por uma cerca alta.

O profissional fez uma crítica destacando que a cerca tinha de 6 a 8 fios de arame, enquanto no Pantanal são usados, geralmente, 4 ao longo da estrada. "Não há chances para animais de grande porte. No caso deste cervo, bastou dois carros vindos de direções opostas, mesmo devagar (estávamos parados!) para o desespero bater no bicho.", descreveu.

Segundo o veterinário, a cerca pode causar matança de animais, muitos atropelados fugindo das cheias no Pantanal, mas mortos pelo impedimento de adentrar a mata e ficar na estrada. "Imaginem durante incêndios", pontua.