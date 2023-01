Cerimônia de posse da Assomasul acontece dia 31 de janeiro

A eleição aconteceu no dia 10 de janeiro, na sede da Associação em Campo Grande / Reprodução/RedesSociais

A cerimônia de posse do Presidente Valdir Junior, na Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) acontece no dia 31 de janeiro.

Prefeitos de 64 cidades de Mato Grosso do Sul votaram e reelegeram Valdir Souza Júnior como presidente, para o biênio de 2023/2024. A posse acontece às 14 horas.