Cerimônia de posse da Assomasul acontece dia 31 de janeiro

A cerimônia de posse do Presidente Valdir Junior, na Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) acontece no dia 31 de janeiro.

Prefeitos de 64 cidades de Mato Grosso do Sul votaram e reelegeram Valdir Souza Júnior como presidente, para o biênio de 2023/2024. A posse acontece às 14 horas.

A eleição aconteceu no dia 10 de janeiro, na sede da Associação em Campo Grande.

Confira a composição da chapa vencedora:

Diretoria Executiva:

I – Presidente: Valdir Couto de Souza Junior

II – 1º Vice-Presidente: Agnaldo Marcelo da Silva Oliveira

III – 2º Vice-Presidente: Vanda Cristina Camilo

IV – Secretário Geral: Dalmy Crisostomo da Silva

V – 2º Secretário: José Fernando Barbosa dos Santos

VI – 3º Secretário: Gerolina da Silva Alves

VII – Tesoureiro Geral: Thalles Henrique Tomazelli

VIII – 2º Tesoureiro: Cleidimar da Silva Camargo

Diretoria Auxiliar:

I – Diretor Cultural: Valdomiro Brischiliari

II – Diretor Social e Esportivo: André Nezzi de Carvalho

III – Diretor de Relações Públicas: José Natan de Paula Dias

IV – Diretor de Patrimônio: Marcos Benedetti Hermenegildo

V – Diretor da Área da Saúde: Lúcio Roberto Calixto Costa

VI – Diretor para Assuntos Municipalistas: João Carlos Krug

Conselho Fiscal:

Titulares:

I – Donizete Aparecido Viaro

II – Josmail Rodrigues

III – Henrique Wancura Budke

Suplentes:

I– Germino da Roz Silva

II – Rogério de Souza Torquetti

III – Edson Rodrigues Nogueira