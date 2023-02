Cetran realiza Ciclo de Palestras para discutir legislações e projetos para educação em MS

O Prêmio Cetran tem enfoque nos dispositivos legais que tratam da mobilidade no trânsito urbano ou rural / Divulgação

O Ciclo de Palestras Sobre Legislação de Trânsito e Procedimentos Recursais 2023 e Oficina Sobre Projetos de Educação para o Trânsito em Mato Grosso do Sul, será realizado hoje (27) pelo Cetran (Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), órgão colegiado da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública).

A ação conta com as participações do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, de representantes do sistema de trânsito dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, visa capacitar, orientar e atualizar os diversos envolvidos na temática sobre a legislação de trânsito, o novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, além de dar conhecimento às ações, programas e projetos do Cetran.

Com as alterações do Código de Trânsito Brasileiro- Lei 9.503/97 e a aprovação do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, se faz necessário atualizar profissionais dos órgãos executivos de trânsito para que atuem de forma correta e transparente.

Também haverá o lançamento do edital do Prêmio Cetran de Educação e Segurança no Trânsito, que tem como tema "No Trânsito, Escolha a Vida" e, como como objetivo motivar discussões e produções de trabalhos, elaboração e a aplicação de projetos, programas, atividades e produções que promovam um trânsito mais seguro no Estado de Mato Grosso do Sul.

O concurso visa premiar os trabalhos que promovam a compreensão e a sensibilidade dos cidadãos para uma mudança de comportamento, debater a importância da educação e da segurança no trânsito, destacando os valores que são essenciais à vida, à ética e à cidadania.

O Prêmio Cetran tem enfoque nos dispositivos legais que tratam da mobilidade no trânsito urbano ou rural, como pedestre, ciclista, veículo automotor e acessibilidade para todos, apresentando intervenções aplicadas sobre o respectivo assunto.