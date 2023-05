Céu limpo e temperaturas baixas marcam quarta-feira em Aquidauana

Igreja Matriz em Aquidauana

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta quarta-feira, 17, em Aquidauana é de céu limpo com amplitudes térmicas acentuadas, ou seja, sensação de frio na madrugada e gradativa elevação da temperatura durante o dia.

Na região pantaneira a mínima fica na cas dos 16°C e com a máxima de 30°C durante o dia. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.