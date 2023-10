Chacina em bairro de Ponta Porã deixa quatro mortos na fronteira com o Paraguai

Quatro pessoas foram assassinadas na madrugada deste sábado (7), na Rua Nespereira, no Residencial Ponta Porã, na cidade de mesmo nome e que faz fronteira com Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Segundo moradores, a família havia se mudado recentemente para a região.

Testemunha disseram à polícia que disparos foram ouvidos por volta das 4h. O Corpo de Bombeiros ainda foi acionado, mas as quatro pessoas já estavam mortas, todas vítimas de disparos de arma de fogo. Três corpos estavam dentro de um carro estacionado na garagem e o último dentro da casa. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.

Policiais militares e a Perícia Técnica da Polícia Civil isolaram o local do crime para fazer os levantamentos na área. As identidades das pessoas assassinadas ainda não foram divulgadas e o caso segue em investigação.