Chapa 'Cassems de Todos Nós' disputa eleições para a gestão do quadriênio 2023-2027

A chapa “Cassems de Todos nós” lança candidatura para presidência da Cassems nas eleições para a gestão do quadriênio 2023-2027.

A equipe terá o presidente Ricardo Ayache, primeiro vice-presidente Ademir Cerri e segundo vice-presidente Alexandre Júnior Costa.

O médico e atual presidente da Cassems, Ayache, concorre à sua quarta gestão em chapa única.

Nas gestões anteriores, a Chapa “Cassems de Todos Nós”, que concorre à reeleição, construiu 5 Unidades Hospitalares, 7 Centros de Diagnósticos, 4 Centros de Prevenção, 4 Academias com parceiros e 1 Centro Integrado de Atenção Psicossocial.

O compromisso com a excelência e a busca permanente do aperfeiçoamento e da modernização fizeram com que a Caixa dos Servidores se tornasse o maior e o melhor plano de saúde do estado e fosse reconhecida como uma das 500 maiores empresas do Brasil, conforme ranking nacional da Revista Exame de 2021.

A rede hospitalar do plano de saúde, com seus 500 leitos, e a rede de centros médicos e de diagnóstico avançado foram fundamentais para salvar milhares de vidas em Mato Grosso do Sul durante a pandemia da Covid-19.

Candidato à presidência

O candidato à reeleição, Ricardo Ayache, é formado em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, com MBA em Gestão de Cooperativas de Saúde pela FGV e médico do Hospital Regional do Mato Grosso do Sul. Teve participação ativa na fundação da Cassems e preside a entidade desde 2010.

Em sua gestão, a Cassems se transformou em uma das maiores empresas do Brasil, duplicou o número de hospitais da rede própria, construiu os hospitais de Campo Grande e Corumbá, e ampliou, reformou e equipou as unidades hospitalares. Ricardo Ayache investiu na profissionalização e na modernização da gestão. Esteve à frente do combate à Covid-19, consagrando a Cassems como uma referência em atendimento e cura da Covid-19 e, ainda, manteve o plano de expansão das unidades de atendimento e hospitalares.

Ricardo Ayache destaca que, em sua gestão, a Cassems se tornou o primeiro plano de saúde do país a ter um Portal da Transparência. “Nós sabemos que na saúde não permite acomodação, relaxamento, negligência e nós todos sabemos o quanto é desafiador administrar um plano de saúde hoje em dia. Hoje, 22 anos depois, estamos mostrando que não somos apenas capazes de construir e gerenciar a saúde como nós construímos o maior plano de saúde de Mato Grosso do Sul”.

Propostas para a Cassems

- Fundo de Reserva: a pandemia impôs os maiores desafios da história da Cassems. Para combater o coronavírus e salvar vidas, a Cassems teve de recorrer aos recursos do seu Fundo de Reserva. É compromisso da nova gestão recompor os recursos desse fundo, elevando os valores ao patamar do que havia em 2020, e, ainda, iniciar a estruturação de um fundo específico para futuras possíveis pandemias.

- Regionalização da Atenção Primária: investir ainda mais no fortalecimento da Rede Própria, valorizando e contratando profissionais de saúde para o atendimento no interior do estado.

- UTI do Hospital de Ponta Porã: uma das prioridades da nova gestão é implantar leitos de UTI e o serviço de hemodinâmica do Hospital Cassems de Ponta Porã, para modernizar e melhorar ainda mais a assistência aos beneficiários.

- Centro de Hemodiálise de Nova Andradina: ainda em 2023, a gestão pretende iniciar a construção do Centro de Hemodiálise de Nova Andradina, que irá atender pacientes diagnosticados com insuficiência renal crônica em toda a região do Vale do Ivinhema.

- Entrega do novo Hospital de Dourados: ainda em 2023, a gestão pretende entregar aos beneficiários o novo Hospital Cassems de Dourados, que terá 157 leitos. São aproximadamente 8.500m², construídos com o mais alto padrão de qualidade e sustentabilidade.

- Construção do novo Hospital de Naviraí: já com um terreno garantido, outro projeto da gestão será a construção do novo Hospital de Naviraí, que também seguirá o padrão de modernidade e qualidade dos novos hospitais da nossa rede.

- Construção da nova torre do Hospital Cassems Campo Grande: um dos grandes projetos da gestão é dar início à construção da nova torre do hospital de Campo Grande. A meta é criar 110 leitos que, somados aos 148 existentes, totalizarão 258 leitos.

- Centro de Atenção à Pessoa com Autismo: a chapa ‘Cassems de Todos Nós’ possui o compromisso de implantar uma unidade de cuidados para pessoas com autismo, que será um serviço de atenção multidisciplinar os beneficiários da Cassems que fazem parte do espectro autista e seus familiares.

- Unidade móvel Cassems Odonto: para ampliar a assistência bucal aos beneficiários, o serviço Cassems Odonto irá implantar uma unidade móvel, com um gabinete odontológico completo.

- Telemedicina: com o avanço da tecnologia e a pandemia, o atendimento digital na área da saúde passou a ser uma alternativa importante no acompanhamento e no tratamento dos pacientes, eliminando filas e garantindo mais agilidade. A gestão tem o compromisso de aliar e fortalecer esse serviço. A telemedicina vai ampliar o acesso dos beneficiários do interior à assistência médica.