Chegada do inverno e tempo seco mudam cenário no Pantanal

Situação na Serra do Amolar / Reprodução

O Pantanal de Mato Grosso do Sul compõe a maior planície alagada do mundo, a chegada do frio muda o cenário verde, reforçando a importância em preservação contra incêndios.

As imagens feitas pelo médico veterinário e pesquisador pantaneiro do programa Felinos do IHP (Instituto Homem Pantaneiro, Diego Viana, mostra a Serra do Amolar, no Pantanal, com menos espaços verdes.

A estação mais seca do ano mostra a necessidade de ações contra incêndio e preventivas à natureza.