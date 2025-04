Cheia do Rio Miranda atinge nível de emergência e mobiliza para retirada de famílias

Trecho do Rio Miranda em 2018, quando atingiu 6,62 metros / Imasul

A elevação das águas do Rio Miranda alcançou o nível de 6 metros e 56 centímetros nesta terça-feira (29), colocando em estado de emergência as áreas ribeirinhas do município. Em resposta à situação crítica, a Prefeitura de Miranda intensificou as ações de prevenção e mobilização para garantir a segurança da população mais vulnerável às inundações.

Equipes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e da Defesa Civil estiveram nos bairros Jardim Carandá e Nova Miranda — regiões que costumam ser mais afetadas pelas cheias. Durante a manhã, foram realizadas visitas a diversas residências para orientar os moradores sobre medidas de segurança, efetuar cadastros para possíveis remoções e oferecer os canais de contato para atendimentos emergenciais.

Em uma das residências do bairro Jardim Carandá, foi determinada a retirada preventiva de uma moradora ainda nesta terça, como medida de precaução diante do avanço das águas. A Prefeitura informou que está pronta para realizar novas remoções preventivas caso haja necessidade, com foco na segurança e no bem-estar das famílias.

“A prioridade neste momento é atuar com rapidez para evitar que as famílias sejam surpreendidas por uma elevação repentina do rio”, afirmou Ademir Pedrotti, coordenador da Defesa Civil de Miranda, que participou da ação ao lado do servidor Silvio Barbosa, da assistente social Jéssica Roque e da psicóloga Giovana Zuim da Silva, ambas integrantes do CREAS.

O trabalho segue em caráter preventivo, e a Prefeitura reforça que todos os esforços estão sendo feitos para proteger vidas. A população deve se manter atenta e buscar auxílio ao menor sinal de risco.

Em caso de emergência, os moradores devem acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou entrar em contato com a Defesa Civil de Miranda pelos números (67) 99919-7188 ou (67) 99810-5234.

