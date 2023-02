Cheia no Pantanal aumenta chances de onças em área urbana

Onça-pintada em área de planície / Foto: Araquém Alcântara

O período de chuvas está aumentando o nível do Pantanal e onças-pintadas, além de outros animais silvestres, acabam transitando em busca de locais altos, por isso os avistamentos ficam mais comuns. O IHP (Instituto Homem Pantaneiro) emitiu um alerta sobre o assunto nesta segunda-feira (27).

O veterinário Diego Viana explica que Corumbá e outras cidades pantaneiras tem relação histórica de, principalmente na época das cheias, os animais procurarem abrigo nas áreas urbanas.

“Quando a área de vida desses animais diminui, essas onças buscam Corumbá e Ladário como abrigo por estar em áreas mais altas em relação a planície pantaneira. O fogo também teve esse efeito. Ano passado tivemos três casos de resgate de onças na área urbana”.

O Programa Felinos Pantaneiros, dá apoio para monitorar e garantir a conservação do maior felino das Américas e a relação pacífica do homem com a natureza. Essas atividades no Pantanal têm o apoio estratégico da GM (Chevrolet), com visão de futuro sustentável.

“O que é estamos melhorando no instituto e em outras instituições é a capacitação de equipe em situações de resgate dentro do perímetro urbano da cidade”, pontua.