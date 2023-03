Cheia no Rio Aquidauana deixa autoridades e moradores em alerta

Campo do Baixadão / Ronald Regis / O Pantaneiro

As fortes chuvas que têm caído sobre o Estado do Mato Grosso do Sul vêm trazendo preocupação às autoridades municipais, e aos órgãos que monitoram as tempestades e a influência delas sobre os níveis dos rios.

O rio Aquidauana, que divide as cidades de Aquidauana e Anastácio, no estado, tem sido um dos rios do Pantanal que vem apresentando movimento em elevação de seu volume, e na manhã desta sexta-feira, 17, após as chuvas do dia anterior, a régua medidora indicava um nível em 7,44.





A região do Campo do Baixadão, no Guanandi, área que agrega pescadores da cidade, ficou com o campo de futebol completamente alagado e sem condições de acesso. Devido à situação, moradores relatam que não conseguiram dormir em atenção ao nível da água.

“Ontem à noite, eu estava bem nervosa, bem preocupada porque ele estava enchendo. Fiquei preocupada porque a chuva não quer parar, né? Enquanto estiver chovendo, a gente está preocupada”, resume a pescadora aposentada e moradora da região há 30 anos, Floripes Justino, 67 anos.

A preocupação é tanta, que muitos nem conseguem dormir para ficar em alerta e salvar seus pertences. “Esta noite não dormi preocupada com a água. A gente se deita para dormir e a água vem de uma vez. Aí tem que ficar cuidando a noite inteira com medo da água”, revela a aposentada. O medo é justificado por outra cheia, essa em 2018, quando Floripes perdeu muita coisa, já que a água invadiu o imóvel e atingiu o telhado da casa.



A sensação de segurança que os moradores recebem das autoridades faz com que não entrem em desespero. Segundo dona Floripes, as autoridades passam sempre na região quando apresenta perigo. "Ontem, eu até fiquei mais calma um pouco, porque eles sabem quando a coisa está perigosa. Então, estão sempre por aqui. O prefeito (Odilon Ribeiro) deu umas rodadas por aqui de noite de caminhonete”, afirma a moradora.

Apesar de toda preocupação das autoridades, e de muitos moradores, há aqueles que por experiência de anos vivendo na localidade, nem sempre se desesperam, e alguns até entendem as cheias. Esse é o caso do pescador e comerciante, Áureo Pereira, 57 anos, conhecido como Moza, e que há 40 anos mora no local, e presenciou as cheias de 1990, 2011 e 2018.

“Aqui nós ficamos tranquilos. Tem perigo não. Aqui não tem perigo. Dá tempo de a gente erguer, a gente não perde nada. Precisa muito a água, o Pantanal tá seco, pra nós aqui não tem perigo”, explica o comerciante.

Apesar desse nível deixar em atenção constante a Defesa Civil do município de Aquidauana, até o momento ela não foi chamada para nenhum atendimento de socorro por inundação, mas montou uma equipe que está de prontidão para socorrer imediatamente as famílias que necessitarem de ajuda.

Defesa Civil está preparada para atender Aquidauana e região



O coordenador da Defesa Civil de Aquidauana Mário Ravaglia explica como está o aparato por parte das autoridades municipais, para atender a população que necessitar. “Hoje ele já amanheceu com 7 metros e 40 centímetros. Baixou bem, mas eu tenho uma notícia de Piraputanga, agora recente, que o rio voltou a subir lá em Piraputanga. Praticamente essas águas vão chegar aqui em Aquidauana”, esclarece Mário.

Ainda segundo o coordenador, a mobilização tem apoio da prefeitura. “Está tudo mobilizado. As pessoas serão recebidas no salão paroquial da Igreja Matriz, já está preparado. Nós já estamos com todas as secretarias mobilizadas. O prefeito Odilon Ribeiro autorizou a mobilização geral, e nós estamos praticamente tudo pronto. Essa noite nós não tivemos nenhum chamado e estávamos aguardando algum chamado, mas no momento não apareceu porque, graças a Deus, está tudo pronto para socorrer as pessoas.”

Como a Defesa Civil fica de alerta, a equipe está atenta não apenas às chuvas que caem sobre a cidade de Aquidauana, mas também de regiões próximas. “A chuva em Aquidauana não nos traz preocupação. Ela traz aquela chuva que cai lá em Corguinho, Rochedo. Na região de Dois Irmãos do Buriti, Palmeiras, Piraputanga, essa sim. Essa água desce pra cá. A água que cai em Aquidauana, ela bate aqui e vai embora. Mas a que cai lá pra cima ela enche o rio Aquidauana”, alerta Ravaglia.

A Defesa Civil de Aquidauana continua circulando pelo município visitando várias regiões para atender imediatamente pessoas necessitadas de ajuda e encaminhá-las para atendimento.

Serviço - A Secretaria de Assistência Social do município, está com um plantão para atender quem necessitar de ajuda e disponibilizou o telefone 67 99288-3963 para quem precisar pedir socorro. O Corpo de Bombeiros também está em alerta através do telefone 193.