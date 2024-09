Chuva chega em Aquidauana e máxima prevista é de 37ºC na cidade

O Pantaneiro

O sábado, 21, começou chuvoso em Aquidauana e outras cidades de Mato Grosso do Sul.

Neste final de semana deve experimentar um contraste significativo nas condições meteorológicas, conforme a previsão do tempo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), órgão do Governo de Mato Grosso do Sul vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

No sábado o dia começa com a influência de uma frente fria, que traz a possibilidade de chuvas e tempestades, especialmente na metade sul e na região oeste do Estado. Essas precipitações podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem ultrapassar os 60 km/h. A expectativa é de chuvas entre 20 mm e 30 mm, embora alguns locais possam registrar volumes maiores.

As temperaturas permanecerão elevadas, com mínimas variando entre 20°C e 29°C, dependendo da região, e máximas que podem alcançar entre 32°C e 39°C. Em Campo Grande, os termômetros devem marcar mínimas entre 24°C e 26°C, e máximas entre 33°C e 35°C. A umidade relativa do ar deve melhorar, chegando a 60%, o que proporciona um leve alívio ao calor intenso.

Domingo com mudança

O cenário muda bastante no domingo. A previsão indica um dia ensolarado e seco, com a presença de um sistema de alta pressão que promete aquecer ainda mais o Estado. As temperaturas podem alcançar entre 37°C e 41°C, com umidade relativa do ar em níveis alarmantes, variando entre 10% e 30%.

Nesse contexto, é fundamental que a população se mantenha hidratada, evite a exposição ao sol durante os horários mais quentes e umidifique os ambientes.

As mínimas variam de 20°C a 28°C, com Campo Grande registrando mínimas entre 24°C e 26°C. As máximas, por sua vez, deverão ficar entre 35°C e 41°C, especialmente nas regiões pantaneira e sudoeste. Ventos poderão soprar entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de rajadas superiores a 60 km/h.

Diante desse cenário, as autoridades alertam para o aumento do risco de incêndios florestais e pedem que a população não inicie queimadas. O momento é de cautela e prevenção.