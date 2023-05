Chuva danifica ponte e interdita trecho da MS-339 de Bodoquena

Danos na ponte nesta tarde / Foto: Divulgação/Agesul

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) informou nesta terça-feira, 9, a interdição da ponte de madeira sobre a Vazante do Salobora 02, no km 20 da MS-339, na região da Morraria, em Bodoquena, devido as fortes chuvas.

Segundo a reguladora, a estrutura foi danificada pelo excesso de água. Equipe da 4ª Residência Regional da Agesul monitora a ponte e a empresa terceirizada de manutenção já foi acionada para fazer as correções necessárias na travessia.

Em nota, a agência informou que a previsão para manutenção no local começa na quarta-feira, 10.