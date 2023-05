Chuva e temperatura em queda marcam a previsão do tempo a partir de hoje em Aquidauana

Tempo em Aquidauana / Rhobson Tavares

A semana começa com tempo instável em Aquidauana, com previsão de chuva de intensidade fraca e moderada. Conforme previsão feita pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e de Clima), pode haver chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque na região centro-sul do Estado.

As instabilidades ocorrem devido a avanços de cavados, além da passagem de uma frente fria. Tal situação deve favorecer a formação de instabilidades atmosféricas, com maior probabilidade para a região sul do Estado.

Apesar da previsão de chuva no munícipio a máxima fica em 30° C e a mínima em 20° C