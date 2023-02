Chuva em Ponta Porã deixa famílias desabrigadas e provoca estragos

Pelo menos 30 famílias ficaram desabrigadas em Ponta Porã, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, devido às fortes chuvas que caíram na cidade. De acordo com a prefeitura, choveu 235 milímetros, levando estragos a ruas, arrastando pontes e deixando moradores em situação de risco.



Em vídeo publicado na conta da prefeitura no Facebook, a secretária de Assistência Social de Ponta Porã, Vera Oliveira, afirmou que o trabalho de recuperação é realizado com a participação de todas as secretarias, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. A secretária informou que as famílias foram retiradas de áreas de risco, sendo levadas para casas de familiares ou abrigos do executivo.

Paralelo ao deslocamento dos desabrigados, o município coordena uma campanha para receber doações de móveis e eletrodomésticos que serão destinados às famílias que perderam tudo. “Essa é a parte mais difícil para o município, que está providenciando alimentos, mas móveis e eletrodomésticos é mais complicado. Estamos atuando com os primeiros socorros e realocando as famílias”, revelou a secretária.

A prefeitura também informou que iniciou o trabalho de recuperação dos estragos, providenciando redes de drenagem e condicionando o trânsito a meia pista nas ruas mais prejudicadas. Houve vias em que o asfalto levantou do piso devido à força da água. Também foram registrados incidentes como a caminhonete que quase foi sugada por uma erosão.

Como forma de prevenir novos riscos, a prefeitura suspendeu as atividades nos Parques dos Ervais e Horto Florestal. Também está interditada para avaliação técnica e reparos a ponte sobre o córrego São João Mirim, no bairro Estoril.