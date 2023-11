Chuva fraca não extingue focos de incêndio e combate continua no Pantanal

Fogo na região / Divulgação

A chuva não extingui todos os focos de incêndio no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, 22, equipes realizam o combate aéreo e ferro na região conhecida como Morro do Azeite, em Corumbá.

Uma equipe da CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo) percorreu a área com arremesso de água, com apoio de um helicóptero.

As aeronaves também trabalham no transporte dos brigadistas, equipamentos, suprimentos e outras pessoas envolvidas na Operação.

Pouca chuva

O combate já pendura mais duas semanas, diante do tempo cedo e altas temperaturas. Entre segunda e terça-feira, 20 e 21, a chuva auxiliou no combate de alguns pontos, entretanto, não sendo suficiente para extinção total de calor na aérea.