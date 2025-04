Chuva intensa provoca alagamentos e deixa moradores ilhados em Porto Murtinho

Alagamentos em vários bairros da cidade / Porto Murtinho Notícias

Porto Murtinho enfrentou mais uma vez os impactos das fortes chuvas que atingiram o município nas últimas 24 horas. Com um acumulado de 87,4 milímetros, a cidade ficou entre as três com maior volume de precipitação no Mato Grosso do Sul, segundo dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

As chuvas intensas causaram alagamentos em diversas ruas e invadiram residências, provocando prejuízos materiais e transtornos para os moradores. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram pontos da cidade completamente cobertos pela água, com moradores tentando proteger seus imóveis e pertences.

De acordo com a Marinha do Brasil, somente entre 9h e 14h desta quinta-feira, 24 de abril, o volume de chuva registrado foi de 84 milímetros. A previsão é de que o tempo instável continue nos próximos dias, aumentando o risco de novos alagamentos, de acordo com o site Porto Murtinho Notícias.

A prefeitura de Porto Murtinho informou que equipes da Defesa Civil e da Assistência Social foram mobilizadas para prestar apoio às famílias afetadas pelas inundações. A situação, segundo moradores, é recorrente e tende a se agravar em períodos de temporais mais intensos.

Além de Porto Murtinho, outras cidades também registraram volumes elevados de chuva, como Nova Alvorada do Sul (90 mm) e Campo Grande (88,6 mm), conforme o Cemtec.

