Chuva reacende alerta de alagamento e transbordamento do rio Aquidauana

Alagamento no campo do Baixadão / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Chove em regiões de Aquidauana no início da tarde desta sexta-feira (17), reacendendo o alerta de transbordamento do rio Aquidauana. No fim da manhã o nível alcançou 7,33 metros, conforme o monitoramento da Defesa Civil.

A Prefeitura informou que o monitoramento é de 24h, por enquanto, nenhuma família precisou ser removida de casa e não houve nenhum chamado para atendimento de casas alagadas.

Há um abrigo de emergência organizado no Salão Paroquial da Igreja Matriz, com caminhões, tratores e servidores também estão à disposição para remoção de famílias que precisarem de ajuda.

Conforme monitoramento da Defesa Civil Municipal, às 23h de ontem (16), o rio Aquidauana marcava 7,70 metros, mas ao longo da madrugada diminuiu. O coordenador da Defesa Civil Municipal, Márcio Ravagalia, informou que a equipe esteve em vistoria no final da manhã de hoje nos distritos de Camisão e Piraputanga, onde os trechos do rio segue dentro da normalidade, sem pontos de alagamento em estradas vicinais e acessos às residências.

No entanto, conforme orientação da Defesa Civil Municipal e da Prefeitura de Aquidauana é necessário que tanto na zona urbana da cidade, quanto nos distritos de Camisão e Piraputanga, os moradores das regiões ribeirinhas fiquem em alerta diante da condição do rio Aquidauana e, principalmente, por conta das chuvas constantes.

É importante lembrar que em caso de enchente e alagamentos nas áreas próximas ao rio Aquidauana, os moradores não deixem para tomar providências e pedir socorro em cima da hora, é importante prevenir e agir rápido se houver avanço da água.

Quem precisar de atendimento pode acionar o Corpo de Bombeiros 193 ou o Plantão Social da prefeitura: (67)99288-3963. O atendimento das equipes é 24 horas.