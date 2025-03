Chuvas abaixo da mÃ©dia mantÃ©m preparaÃ§Ã£o de combate aos incÃªndios florestais em MS

CBM-MS

Com previsão de chuvas abaixo da média histórica em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado mantém a preparação das ações de combate aos incêndios florestais em todos os biomas – Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica.

A organização e planejamento do trabalho já ocorre desde o início do ano, com atenção especial à planície pantaneira. Relatório do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) aponta que para o período de março até maio a precipitação deve ser reduzida e as temperaturas acima da média para o período, com um trimestre mais quente que o normal no Estado. Toda a situação, com chuvas abaixo da média e temperaturas mais altas, favorece as ondas de calor.

“Nos últimos meses, principalmente entre janeiro a 23 de fevereiro de 2025, observa-se chuvas abaixo da média histórica em grande parte do Estado. Quando observamos o bioma Pantanal como um todo, incluindo o monitoramento de pontos de medida de chuva em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, para o período de 1° de novembro de 2024 a 23 de fevereiro de 2025, é a mesma situação”, disse a meteorologista e coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes.

Desde setembro de 2023 as condições de seca estão em evolução no Estado, que continua com chuvas abaixo da média, e apesar da ocorrência de precipitações desde janeiro deste ano, a quantidade não é suficiente para amenizar a seca. “Estamos no período chuvoso, e o que se esperava eram chuvas dentro ou próximo a média histórica. Mas os dados mostram condições de secas, sendo observada altas temperaturas e chuvas irregulares”, explicou Valesca.

Em janeiro deste ano, dos 45 municípios analisados pelo Cemtec, 39 tiveram chuvas abaixo da média histórica, apenas cinco registraram precipitação superior e um ficou dentro da previsão. A previsão para o próximo trimestre indica temperaturas mais altas e chuvas abaixo da média histórica, o que torna o ambiente favorável para a ocorrência de incêndios florestais.

Preparação

Entre as ações já desenvolvidas pelo Governo do Estado, para a TIF (Temporada de Incêndios Florestais) 2025, estão cursos de preparação e aperfeiçoamento para os militares do Corpo de Bombeiros.

A formação faz parte das ações de preparação para o enfrentamento da fase mais crítica da temporada de incêndios florestais, para qualificar os bombeiros em missões que exigem deslocamentos fora da estrada e ainda aprimorar a execução de atividades de combate a incêndios florestais, transporte de tropa e operações especiais em locais de difícil acesso.

“Vamos realizar uma série de cursos, já para preparação e aperfeiçoamento dos nosso militares. Para que o combate, quando houver necessidade, corra sempre de forma eficiente, especialmente no Pantanal devido as dificuldades já conhecidas do bioma”, explicou o major e subdiretor da DPA (Diretoria de Proteção Ambiental) do Corpo de Bombeiros, Eduardo Teixeira.

Entre os dias 17 e 21 de fevereiro, foi realizado o estágio de direção e operação de veículos 4x4, para capacitar os bombeiros para a condução e operação de viaturas em terrenos desafiadores, como os que são encontrados no Pantanal.

Outro curso realizado pelo CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar) foi o de operação de drones (aeronaves remotamente pilotadas) em Naviraí, para auxiliar nas missões urbanas e também durante a temporada de incêndios florestais.