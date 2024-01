Chuvas alagam ruas e arrastam automóveis em Corumbá

As chuvas que caíram na tarde desta terça-feira, dia 2, em Corumbá e Ladário deixaram várias ruas alagadas, chegando a arrastar viaturas para a via pública. O Corpo de Bombeiros recebeu diversas chamadas e registrou ocorrências em cinco pontos principais:

1. Rua Major Gama com Duque de Caxias e Monte Castelo;

2. Rua Joaquim Murtinho com Major Gama;

3. Rua José Fragelli com Monte Castelo;

4. Rua Luis Feitosa com Dom Aquino;

5. Rua Antônio João Assad com 17 de março, em Ladário.



O acúmulo de água, resultado do volume da chuva, ocorreu por conta da falta de escoamento pelas vias.