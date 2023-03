Chuvas continuam e ligam o alerta para inundações durante a sexta-feira em MS

Tempo chuvoso em Aquidauana / (Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro)

A previsão para essa sexta-feira (3) indica tempo instável, com continuidade de chuvas fracas a moderadas na maior parte de Mato Grosso do Sul. A exceção é a região sul do Estado, onde podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que as instabilidades ocorrem devido à combinação do fluxo de calor e umidade da região amazônica e aquecimento diurno. Além disso, áreas de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de nuvens e chuvas.

O centro alerta para o risco de inundações repentinas e alagamentos, além de ter risco de deslizamentos de terra nos locais onde o solo já encontra-se encharcado devido ao excesso de chuvas ocorridas nos últimos dias.

Em Aquidauana, o tempo deve ficar o dia todo nublado e no fim da manhã tem previsão de chuva isolada na região. A máxima para essa sexta é de 33°C e a mínima de 23°C.