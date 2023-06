Chuvas dão trégua e tempo fica estável na quinta-feira em Aquidauana

Igreja Matriz em Aquidauana

As chuvas se afastam do Estado e o tempo volta a ficar estável com sol e variação de nebulosidade na quinta-feira, 1º. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Aquidauana, a mínima será de 17ºC e a máxima de 26ºC.

Em Dourados, mínima de 15ºC e máxima de 23ºC. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã terá mínima de 16ºC e máxima de 22ºC. Na região sul, Iguatemi fica com mínima de 15°C e máxima 24°C. No Sudoeste, Porto Murtinho começa o dia com mínima de 19°C e máxima atinge 27°C.

No Pantanal, Corumbá terá mínima de 19°C e máxima de 26°C. No Norte, a mínima em Coxim será de 18°C e a máxima de 28°C, Camapuã terá mínima de 19ºC e máxima de 26ºC. No Bolsão, a mínima será de 18ºC e a máxima de 25°C.