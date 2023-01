Ciclista é atropelado e morre antes de ser transferido para a Capital

Caso foi registrado na Delegacia / Divulgação

Motorista de 40 anos atropelou um ciclista de 70 anos, que morreu horas depois devido aos graves ferimentos. O atropelamento ocorreu na Rua Duque de Caxias em Jardim-MS, na noite dessa terça-feira (17).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o veículo modelo Toyota Corolla, era conduzido pelo homem, que não esboçou sinal de ter consumido bebida alcoólica e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. Os motivos do acidente estão sendo apurados. O que se sabe até o momento, é que há suspeita de a vítima estar trafegando embriagado de bicicleta, o que teria facilitado o acidente.

A equipe avistou a bicicleta da vítima caída ao solo e o idoso de 70 anos já havia sido socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado até o Hospital Marechal Rondon, onde foi feito os primeiros socorros.

De acordo com o médico, a vítima era estava com forte odor etílico, porém com ferimentos graves (TCE na cabeça com corte contuso, fratura exposta na perna direita).

A vítima estava sendo preparada para ser encaminhada para Campo Grande em Vaga Zero, quando veio a óbito na madrugada de hoje.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, não há indícios aparente de que o acidente se deu por negligência ou imperícia do condutor do carro, por isso ele foi liberado, após depoimento.