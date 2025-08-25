Ciclista é socorrida após ser atropelada por carro em São Gabriel do Oeste

Reprodução Idest

Conforme as informações iniciais, ela seguia de bicicleta pela Rua Corruíras com uma passageira na garupa. Ao passar pela Rua Corujas, elas foram atingidas por um carro que trafegava pela preferencial.

Uma ciclista, de 19 anos, precisou ser socorrida após sofrer um grave acidente de trânsito na noite de domingo (24), no cruzamento das ruas Corruíras e Corujas, em São Gabriel do Oeste.

Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a ciclista, que reclamava de fortes dores na coluna. Segundo o Idest, o caso também foi acompanhado pela Polícia Militar.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!