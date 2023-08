Ciclista morre após ser atropelado e arremessado por 26 metros na MS-386

Ilustrativa

Um ciclista identificado como Assunção Vargas, de 54 anos, morreu atropelado na MS-386, em Amambai, na noite dessa segunda-feira (14). O motorista fugiu sem prestar socorro.

O acidente aconteceu por volta das 19 horas, quando o ciclista seguia pela estrada e no Km-73 acabou sendo atingido na traseira por um veículo. Assunção acabou sendo arremessado por cerca de 26 metros a frente da batida.

Assunção morreu no local antes da chegada do socorro. O motorista fugiu sem prestar socorro e não há informações sobre modelo ou placa do veículo. A rodovia chegou a ser interditada por 1 hora para o trabalho da perícia.