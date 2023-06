Ciclista morre após ser atropelado na BR-060

Midiamax

Ciclista atropelado, na noite deste sábado, dia 3, na BR-060, em Campo Grande não resistiu. O condutor fugiu sem prestar socorro.

Segundo informações do Midiamax, o ciclista, de cerca de 45 anos, foi atropelado próximo a saída de Sidrolândia. Pessoas que passaram pelo local viram a vítima caída no chão e acionaram o socorro.

O local do acidente fica próximo a JBS, na saída para Sidrolândia. O Corpo de Bombeiros constatou o óbito do ciclista, que ainda não foi identificado. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), a PM (Polícia Militar) e GOI (Grupo de Operações e Investigações) foram acionados.

O carro envolvido no acidente é um Renault Sandero, que foi abandonado no local. O motorista fugiu sem prestar socorro. A Polícia ainda apura as causas do acidente e procura o condutor do Sandero.