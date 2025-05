Ciclofaixa começa a ganhar forma em Bonito e promete mais segurança no trânsito

Nova faixa sendo pintada na via / Divulgação

A Prefeitura de Bonito, por meio do DEMTRAT (Departamento Municipal de Trânsito), informou que as obras para a construção da nova ciclofaixa seguem em ritmo acelerado. O trajeto em execução vai da Avenida Heron do Couto até a interseção da Rua 29 de Maio com a Rua Coronel Pílad Rebuá.

A iniciativa tem como objetivo incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte, garantindo mais segurança para quem pedala e contribuindo para a organização do trânsito na cidade.

A ciclofaixa será um espaço exclusivo para ciclistas, separado do fluxo de veículos motorizados. Segundo o DEMTRAT, além de proteger quem utiliza a bicicleta no dia a dia, a estrutura também promove um trânsito mais seguro e eficiente para todos os usuários das vias.

A obra faz parte das ações da Prefeitura para melhorar a mobilidade urbana e valorizar práticas sustentáveis de deslocamento.

