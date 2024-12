Cidades de MS recebem mais de 20 mil doses de vacina contra a Covid-19

SES

Mato Grosso do Sul recebeu nesta semana uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde. Ao todo, foram entregues 20 mil doses do imunizante Zalika, fabricado pelo Instituto Serum, da Índia. As vacinas serão distribuídas aos 79 municípios do estado, priorizando grupos específicos conforme o PNI (Programa Nacional de Imunizações).

A vacina Zalika é indicada para pessoas a partir de 12 anos de idade e será utilizada na imunização de grupos prioritários, incluindo indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas imunocomprometidas e profissionais da saúde. Esta é a primeira vez que o estado recebe doses desse fabricante, ampliando as opções de imunizantes disponíveis na rede estadual.

Conforme o gerente de Imunização, Frederico de Moraes, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) já alinhou com as equipes municipais os detalhes da nova estratégia de vacinação. A entrega das doses aos municípios começou nesta quarta-feira (11) e será concluída nos próximos dias.

“É importante destacar que a vacinação contra a Covid-19 está em constante evolução, com atualizações frequentes baseadas nos avanços científicos e na disponibilidade de novos imunizantes. Por enquanto, trabalharemos com três vacinas principais, incluindo essa novidade, para atender às estratégias definidas para o final deste ano e início de 2025”, destacou.

Ampliação do público-alvo

O Ministério da Saúde também anunciou mudanças no esquema vacinal. Gestantes e idosos com 60 anos ou mais passam a integrar a vacinação de rotina contra a Covid-19. As gestantes deverão receber o imunizante mais atualizado durante a gravidez, enquanto os idosos receberão uma dose a cada seis meses.

“As gestantes receberão uma dose durante a gestação, encerrando o esquema vacinal nesse período. Já os idosos deverão receber uma dose a cada seis meses, considerando que estudos comprovam que, com o passar do tempo, os níveis de anticorpos diminuem, reduzindo a proteção. Além disso, recebemos um novo imunizante, o que também representa uma novidade importante para reforçar a proteção desses grupos prioritários”, explica Frederico.

No caso da vacinação infantil, crianças de 6 meses a 4 anos continuarão sendo imunizadas com as vacinas Pfizer Baby e Moderna XBB, enquanto o público de 5 a 11 anos terá acesso às vacinas Pfizer e Moderna. A inclusão de novos fabricantes e a ampliação do público-alvo reforçam a estratégia nacional de combate ao coronavírus.

Treinamento das equipes

A SES está realizando treinamentos com as equipes municipais para garantir a implementação eficiente das atualizações. O objetivo é intensificar a vacinação até o final deste ano e manter a estratégia ao longo de 2025.

Com a chegada das novas doses e a atualização das diretrizes, o estado busca reforçar a proteção contra a Covid-19 e garantir que as vacinas cheguem rapidamente à população mais vulnerável.