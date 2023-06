Cidades de MS registram geada e sensação abaixo de 0ºC nesta sexta-feira

Após intensos quatro dias de frio, com o início na última segunda-feira, dia 12, Mato Grosso do Sul, finalmente, registrou o fenômeno da geada em pelo menos cinco cidades e voltou a ter a sensação térmica abaixo de zero durante a madrugada e as primeiras horas desta sexta-feira, 16.

Conforme divulgado pelo meteorologista Natálio Abraão, a cidade de Rio Brilhante foi a "beneficiada" com a sensação térmica mais baixa da madrugada com -0,2°C e Nova Alvorada do Sul, por muito pouco, também não registrou essa sensação, mas ficou cravada em 0°C.

Em relação às geadas, o fenômeno apareceu em Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Bonito, Sidrolândia, e São Gabriel do Oeste - essa última que também marcou sensação em 0°C.

Saiba o que é a geada e veja a previsão do tempo em outras cidades de MS

A geada é um fenômeno meteorológico caracterizado pela formação de uma fina camada de gelo sobre superfícies expostas, como é o caso do solo e das plantas, decorrente do congelamento do orvalho. Pode ser descrita ainda como fenômeno que leva ao congelamento e morte da vegetação, o que causa severos prejuízos a agricultores.

O meteorologista também apresentou outras mínimas até o início da manhã de hoje, como Campo Grande, que teve sensação térmica de 1,9°C. Dourados, a segunda maior cidade do estado, também sensação bastante fria com os termômetros marcando 0°C.

Ponta Porã apontou para mínimas de 6,5°C. enquanto Ribas do Pardo teve 7,4°C, Itaporã com 6°C, Sidrolândia com 4,6°C e Bonito com 4,8°C, foram algumas das cidades que registraram as mínimas mais baixas até às cinco horas da manhã de hoje.