Cidades vizinhas de Aquidauana da região sul, tem previsão de chuva para este domingo

A previsão do tempo para este domingo, 9, é de chuvas fracas ou moderadas, principalmente na região Sul do Estado. Em Aquidauana não chove há mais de 21 dias. O período de estiagem é o resultado de uma circulação anticiclônica anômala que impede o retorno de umidade e a entrada de frentes frias. Este bloqueio atmosférico inibe a formação de nuvens e deixa o tempo seco.

No Pantanal, mínima de 25°C em Corumbá e de 22°C em Aquidauana. A máxima nesses dois municípios será de 31°C.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Miranda, Campo Grande, Anaurilândia e Dourados deve choves ao longo do dia cerca de 20 mm, a temperatura não passa dos 30° e a mínima fica em 19 e 20°C nessas cidades.