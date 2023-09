CNH MS Social convoca 190 inscritos da Região de Coxim

Entre os dias 2 e 6 de outubro, 190 candidatos aprovados no Programa CNH MS Social da região de Coxim serão recebidos no Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) para dar entrada no processo de primeira habilitação.

A oportunidade da conquista da CNH de graça será para a população de Alcinópolis (3 candidatos), Coxim (69 candidatos), Figueirão (2 candidatos), Pedro Gomes (25 candidatos), Rio Verde (38 candidatos), São Gabriel do Oeste (47 candidatos) e Sonora (6 candidatos).

As convocações estão em edital, com a lista de nomes dos candidatos, a data, hora e local de comparecimento. Em Coxim, São Gabriel do Oeste e Rio Verde, as convocações serão ao longo de toda a semana.

Confira aqui o Edital de convocação (DO, página 46).

Após a entrega de documentos e captura de imagem, os beneficiários passam pela etapa de exames, psicológico e de aptidão física e mental (médico). Na sequência, fazem o curso teórico técnico e prova teórica, para só depois iniciar as aulas práticas de direção veicular, seguida do exame prático.

As etapas do processo são importantes e devem ser seguidas com empenho pelos candidatos, como afirma a coordenadora do Programa CNH MS Social, Priscilla Miyahira. “É importante que o candidato compareça no dia e hora especificado em edital para que o atendimento ocorra com tranquilidade e comodidade para os usuários”, detalha.

O programa CNH MS Social, criado pelo Governo do Estado e desenvolvido pelo Detran-MS, concede a Carteira Nacional de Habilitação de graça para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mais de três mil pessoas já iniciaram o processo, em todo Estado.

Para dúvidas relacionadas ao Programa CNH MS Social, os candidatos selecionados podem ligar no número (67)3368-0100.