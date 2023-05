CNH MS Social convoca 710 candidatos para abertura de processo 1ª habilitação

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) dará início à abertura de processo da primeira habilitação pelo Programa CNH MS Social para os inscritos da região de Dourados.

Edital de chamamento publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (29) convoca 710 candidatos dos municípios de Caarapó, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Laguna Carapã, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante e Vicentina.

Os convocados deverão se apresentar na Agência do Detran-MS do município, no horário e data estabelecidos no edital de chamamento. É necessário levar original e cópia de um documento de identificação para abertura do Processo Renach e captura de imagem. Todos sairão dessa primeira etapa já com o agendamento da avaliação psicológica em mãos.

"É muito importante que as pessoas convocadas leiam o edital com bastante atenção", destaca a coordenadora do programa CNH MS Social, Priscilla Miyahira. “O edital de chamamento possui todas as informações que o candidato precisa para fazer todo processo sem nenhum tipo de contratempo”.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, é motivo de alegria acompanhar o avanço do programa. “É gratificante ser a ponte do Governo do Estado nessa iniciativa de cidadania que é o Programa CNH MS Social. Melhor ainda é saber que ele foi inspiração para o Voucher Transportador que tem o mesmo objetivo, de oferecer oportunidades para o cidadão sul-mato-grossense”.

Na mesma linha, o diretor-adjunto da autarquia lembra que assim como todas as ações da atual gestão, esses programas foram idealizados de modo a levar o Governo e o Detran para mais perto das pessoas. “Essa será uma marca do governador Eduardo Riedel”.

O edital de chamamento da regional de Dourados, está na edição número 11.171 e pode ser conferido na íntegra em https://www.detran.ms.gov.br/wp-content/uploads/2023/05/CNH-SOCIAL-REGIONAL-DE-DOURADOS.pdf.