CNH Social: Aquidauanenses podem ir ao Detran para encaminhamento da etapa da Auto Escola

Mutirão do programa CNH Social acontece hoje na Capital / Divulgação

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) informa que os candidatos de Aquidauana selecionados no Programa CNH podem procurar a unidade do município para encaminhamento para a etapa da Auto Escola.

A partir desta etapa, os alunos comecaram as aulas teóricas e praticas. Após a entrega de documentos e captura de imagem, os beneficiários passam pela etapa de exames, psicológico (psicotécnico) e de aptidão física e mental (médico). Na sequência, passam pelo curso teórico técnico e prova teórica para iniciar as aulas práticas de direção veicular, seguida do exame prático.

O Programa CNH MS Social segue avançando. De 390 agendados, 375 compareceram para o mutirão da avaliação psicológica realizado no último sábado (25) em Campo Grande pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Dados parciais apontam que 287 candidatos foram considerados aptos e, junto aos demais aprovados, passarão pelo exame médico no próximo sábado, 4. Até o momento, 68 pessoas estão na lista de inaptos, de acordo com a coordenadora do CNH MS Social, Priscilla Miyahira. “Esses candidatos passarão por reexame no próximo sábado”, tranquiliza.

Em um balanço divulgado pelo Detran a CNH Digital na Capital conta com 1.239 processos em andamento só em Campo Grande. Esse número representa o comparecimento de 78% dos convocados.