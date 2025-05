Coletor de lixo cai de caminhão em Corumbá e é levado ao Pronto-Socorro

Corpo de Bombeiros realizou o atendimento / Divulgação, Ilustrativa

Um trabalhador de 24 anos ficou ferido na noite de sábado, 10,, após sofrer uma queda do caminhão de coleta de lixo enquanto atuava na Rua Oriental, no bairro Maria Leite, em Corumbá. O acidente ocorreu por volta das 20h30.

De acordo com os socorristas, a vítima caiu do estribo traseiro do caminhão enquanto o veículo estava em movimento. No local, o jovem foi encontrado deitado no chão, consciente e orientado, mas com fortes dores na região lombar e na coluna cervical.

A equipe de atendimento realizou a imobilização do trabalhador em prancha rígida, como medida de precaução para possíveis lesões na coluna. Ele foi então encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá para avaliação e cuidados médicos.

As causas exatas da queda não foram detalhadas, e o estado de saúde da vítima não havia sido atualizado até o fechamento desta matéria.

