Colheita da soja e plantio do milho estão atrasados em Mato Grosso do Sul

A área de soja no mato Grosso do Sul apresenta produtividade estimada de 58 sacos por hectare / Divulgação

Segundo o Clima Tempo, este cenário ocorreu na colheita da safra de soja 2020/2021, estendendo a operação até dia 14 de abril, é provável que a safra atual seja semelhante.

Já no milho 2ª safra o atraso pode afetar o desenvolvimento da cultura em algumas regiões do estado. O produtor deve estar atento ao Clima e verificar se a propriedade ou região possui histórico de condições climáticas ruins antes de semear.

Soja

A área de soja no mato Grosso do Sul apresenta produtividade estimada de 58 sacos por hectare com expectativa de produção de 13,378 milhões de toneladas, de acordo com a Aprosoja/MS.

Mato Grosso do Sul atingiu 25% de área colhida de soja na safra 2022/2023. A porcentagem da área colhida da safra 2022/2023, encontra-se inferior em aproximadamente 17 pontos percentuais em relação à safra 2021/2022, para a data de 24 de fevereiro.

A estimativa é que a safra seja 2,5% maior em relação ao ciclo passado (2021/2022), atingindo a área de 3,842 milhões de hectares.

Milho

Para 2ª safra de milho 2022/2023 a área estimada é de 2,325 milhões de hectares, considerando um aumento de 5,4% em relação a área da 2ª safra de 2021/2022. A produtividade estimada é de 80,33 sacas por hectare, gerando uma expectativa de produção de 11,206 milhões de toneladas.

O estado atingiu 19,1% de área plantada de milho na 2ª safra 2022/2023. A porcentagem de área plantada na 2ª safra 2022/2023, encontra-se inferior em aproximadamente 15,9 pontos percentuais em relação à 2ª safra 2021/2022, para a data de 24 de fevereiro.

Tendência do Clima

A quinta-feira (02/03) será mais um dia típico de verão em todo o país. O sol aparece pela manhã e na parte da tarde as nuvens de chuva ganham força. Há previsão de pancadas, com trovoadas em todas as Regiões. O alerta de tempestades é maior no interior do Paraná, de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. No Maranhão, no Tocantins, no Pará e no Amapá, a chuva pode ser volumosa e causar transtornos pontuais. Tempo firme apenas na faixa leste do Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre, no norte do Rio De Janeiro, no Sul do Espírito Santo, no Vale do Rio Doce (MG) e no interior da Bahia. Faça chuva, ou faça sol, as temperaturas seguem elevadas e a sensação é de tempo abafado.

Clima no mês de março de 2023

A chuva no último mês do verão promete ser um pouco acima a acima da normalidade no RJ, ES, MG, GO, BA e nordeste do PA, por exemplo. Por outro lado, a precipitação pode ficar um pouco abaixo do que é esperado para março em todo o Sul do Brasil, faixa sul de SP e parte da faixa leste, bem como a capital paulista, sul e oeste do MS, AC e centro-norte do AM.

Em relação a temperatura, o calor pode ficar acima do esperado para o mês no RS, em SC, na faixa oeste, sul e litoral do PR, assim como do centro-norte do RJ até o litoral do RN e ainda boa parte do PA. A projeção é de temperatura um pouco abaixo do habitual no interior paulista, em boa parte de MG, em GO, no DF, no PI e na maior parte do CE. Na Grande SP e na capital fluminense, deve ficar dentro da normalidade.