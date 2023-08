Colisão entre caminhonetes na BR-060 deixa um morto e três feridos

Acidente deixou vítimas / Noticidade

Homem que ainda não teve a identidade revelada, morreu após uma colisão entre duas caminhonetes na BR-060 em Sidrolândia. O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira, dia 18).

De acordo com informações do Noticidade, o acidente ocorreu entre uma Ford F-250 e uma Toyota Hilux, que entrou no trevo, não parou e invadiu a preferencial da F-250 que seguia sentido Campo Grande a Sidrolândia.

Um passageiro da Hilux morreu no local, já as outras vítimas são: Antonio Cesar da Cruz de 58 anos, Afonso Oliveira Carissimi de 34 anos e Erotilde de Souza Fernandes de 67 anos foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão no local. A Perícia ainda é aguardada.