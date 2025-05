Colisão entre micro-ônibus e caminhões deixa um morto e dois feridos na MS-040

Micro-ônibus colidiu contra caminhão que atingiu trabalhadores. Eurico não resistiu e morreu / (Elias Ramos, Canário MS | Reprodução Redes Sociais)

Um grave acidente envolvendo dois caminhões e um micro-ônibus resultou na morte de um trabalhador e deixou outros dois feridos na tarde de sábado, 24 de maio, na rodovia MS-040, nas proximidades de Santa Rita do Pardo.

A vítima fatal foi identificada como Eurico Júlio, de 47 anos, natural de Miranda. Ele integrava uma equipe contratada para executar serviços de manutenção na pista, especificamente a operação de tapa-buracos.

Segundo informações do Cenário MS, o acidente ocorreu quando um caminhão de apoio, parado na via para sinalizar os trechos em manutenção, foi atingido na traseira por um micro-ônibus que trafegava pela rodovia. Com o impacto, o caminhão que transportava massa asfáltica foi empurrado para a frente e atingiu Eurico, que trabalhava na demarcação dos buracos no asfalto.

O trabalhador foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santa Rita do Pardo. Ele apresentava fraturas expostas na perna, além de múltiplos traumas. Apesar dos esforços da equipe médica, Eurico sofreu um tromboembolismo pulmonar e morreu antes de ser transferido para uma unidade hospitalar de maior complexidade.

Outros dois trabalhadores também se feriram no acidente. Um deles teve um corte na perna direita e o outro sofreu lesões na perna e orelha esquerdas. Ambos foram encaminhados para atendimento médico, mas não correm risco de morte.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Três Lagoas esteve no local para registrar a ocorrência e organizar o tráfego. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

