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Colisão entre ônibus de trabalhadores e carreta deixa 38 feridos na BR-163

Acidente ocorreu na entrada do Núcleo Industrial Sul, em São Gabriel do Oeste, e mobilizou equipes de resgate de diferentes órgãos

O Pantaneiro

Publicado em 02/07/2026 às 12:02

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Com o impacto, os dois veículos saíram da pista e pararam às margens da BR-163 / Reprodução/Redes sociais

Um acidente envolvendo um ônibus que transportava trabalhadores e uma carreta cegonha deixou 38 pessoas feridas, no início da noite desta quarta-feira (01º), na BR-163, em São Gabriel do Oeste. A colisão aconteceu na entrada do Núcleo Industrial Sul e mobilizou uma grande operação de resgate.

Conforme informações divulgadas pelo Idest, o ônibus acessava a rodovia quando houve a colisão com a carreta. Com o impacto, os dois veículos saíram da pista e pararam às margens da BR-163.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da concessionária Motiva Pantanal e uma ambulância da Prefeitura de São Gabriel do Oeste foram acionadas para prestar atendimento às vítimas.

Na manhã desta quinta-feira (02), balanço atualizado apontava que 38 pessoas foram encaminhadas para atendimento médico, sendo ao menos uma em estado grave. Cinco crianças estavam no ônibus. Parte dos passageiros precisou ser imobilizada em pranchas antes de ser transportada às unidades de saúde.

Durante o atendimento, a concessionária Motiva Pantanal deslocou duas equipes, incluindo um médico, para auxiliar na avaliação das vítimas. O transporte dos feridos, entretanto, foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, Samu e pela ambulância da prefeitura.

As causas da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

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