Com 13% de focos em Aquidauana, MS suspende queimada controlada

Incêndio em Porto Esperança / Divulgação/PMA

Mato Grosso do Sul inicia a suspensão das chamadas queimadas controladas diante do período de estiagem. A portaria do Governo do Estado impõe a proibição até o fim do ano. Apesar do registro de 181 focos de calor no Pantanal, o bioma alcançou 70,4% de redução em áreas atingidas comparado ao ano passado.

O Corpo de Bombeiros entrou em alerta para atuar em caso de incêndios florestais no Pantanal, Cerrado e também na Mata Atlântica, biomas presentes no Estado.

O alerta começou na segunda-feira, 17, após a publicação da portaria do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

"Por estarmos em período de estiagem e baixa umidade relativa do ar, e mesmo no inverno temos dias que a temperatura ultrapassa os 30°C. Aliada a vegetação seca, é um cenário com grande risco de incêndios florestais no Estado", pontuo o CBMMS.

O monitoramento de incêndios indica que Os municípios de Corumbá (68%), Rio Verde de Mato Grosso (16%) e Aquidauana (13,3%), concentram 97,3% dos focos de calor no Pantanal, conforme dados do INPE.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a corporação está atuando na região desde o dia 17 de maio e já

foram empregados um efetivo de 32 militares nas ações de prevenção e combate.

Pouca chuva

O Estado completa mais de 30 dias sem chuvas significativas. Durante o mês de junho, as chuvas ficaram acima da média histórica, o que representou 75 e 125% acima da climatologia. As chuvas ocorridas estiveram associadas ao avanço de frentes frias, cavados e disponibilidade de calor e umidade.

Conforme o Cemtec (centro de Monitoramento), a falta de chuvas já era prevista em julho diante dos modelos climatológicos.