Com 4 casos suspeitos em Aquidauana, contaminação por zika vírus volta a crescer em MS

O mosquito Aedes aegypti é o principal transmissor do Zika Virus / (Foto: Brasil Escola)

O número de casos de zika vírus voltaram a subir em Mato Grosso do Sul, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), são 128 casos prováveis e 79 confirmados no primeiro semestre deste ano. Em 2022, foram registrados 32 casos prováveis no mesmo período, cerca de 400% a menos que este ano.

No Brasil, a média móvel de contaminação também subiu. O Ministério da Saúde informou que o número de casos de zika vírus aumentou 20% em todo o país, as notificações passaram de 5.910 para 7.093, na comparação com o mesmo período de 2022.